الأقوى منذ الصيف الماضي.. "مركز تغير المناخ" يٌحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن فصل الربيع يأبى أن يكون فصلًا مهادنًا معتدلًا حتى يٌلهب الأجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى منذ الصيف الماضي.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن الموجة شديدة الحرارة ترجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا، تساعد على رفع درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، كما تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة.

وأشار إلى أنه من المزمع أن تكون أشعة الشمس قوية خلال الأيام الحالية، لافتا إلى أنه لايوجد غمام أو سحب في الوقت الحالي، مما يعني أن التسخين سيكون تراكمي.

ولفت إلى أنه بداية من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل ترتفع الحرارة عن اليوم بمقدار 2-3 درجات إضافية ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة فيه قيم 42-45 درجة.

وقال: "بالتزامن مع الموجة شديد الحرارة سيكون هناك نشاط واضح للرياح مع هبات رياح على مناطق غرب الجمهورية (سيوة والواحات بالتحديد) كما ستصل للقاهرة وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر".