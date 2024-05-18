"القومي للمرأة": نحتاج لتفعيل بعض القوانين الموجودة لتنظيم عمل تطبيقات النقل الذكية

كتبت- داليا الظنيني:

قالت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن مشكلات التطبيقات الذكية للنقل واقع لا مفر منه، موضحة أننا نحتاج لتفعيل بعض القوانين الموجودة لتنظيم عمل هذه التطبيقات، مشددة على أن هناك توعية دائمة بالقوانين الموجودة بالدولة ولابد أن يكون مسائلة من قبل الدولة أو الشركة.

وأوضحت "عبدالمنعم"، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت أن كول سنتر التطبيقات الذكية لا ترد على الشكاوى، مؤكدة أن إلغاء الرحلة من قبل السائق علامة خطر ولابد من النزول من السيارة، التطبيق هو آمان وحماية للسيدة، والأبلكيشن توثيق كل ما يمكن أن يحدث، وهناك بعض الإجراءات الاحترازية لابد أن يتم عملها.



وشددت على أنه لابد أن يكون خطوات الآمان أعلى وتم الاقتراح أن يكون هناك علامة على السيارات ولابد أن يكون هناك معايير لاختيار السائقين ولابد من فحص مخدرات.

ووجهت نصائح للسيدات التي تتعامل مع التطبيقات الذكية للنقل، أنه لا تتحدث مع السائق وأن يكون هناك حدود في التعامل، كما أنه في حالة وجود أي علامات عليه من عدم التركيز لابد من طلب التوقف والنزول فورًا من السيارة، مشيدة بالتدخل السريع بوزارة الداخلية بأن هناك خطوات قوية في هذه الأمور، الدولة المصرية بها جهات أمنية قوية.

اقرأ أيضا :

ننشر 26 قائمة بمواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية

عودة نقص الدواء وألبان الأطفال.. تفاصيل تحرك برلماني عاجل لضبط الأسواق وارتفاع الأسعار





