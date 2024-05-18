الوزراء: قرار خفض الفائدة يعود للبنك المركزي.. والحكومة تسعى لخفض التضخم

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار خفض سعر الفائدة من عدمه يعود للبنك المركزي.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، أن دور الحكومة يقتصر على مساندة البنك المركزي في تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بخفض التضخم.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض الأسعار، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في خفض التضخم، معربًا عن أمله في أن ينخفض التضخم خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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