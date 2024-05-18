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طقس الأحد.. "الأرصاد": شديد الحرارة ورياح واضطراب الملاحة بهذه المناطق (فيديو)

09:54 م السبت 18 مايو 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 19 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم السبت، إنه يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا، تشهد، اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وأوضحت أن حالة طقس غدًا الأحد، تتأثر بنشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبلاد والصحراء الغربية.

وتابعت "الأرصاد": التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.


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درجات الحرارة الأرصاد الطقس الرياح
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