وزير النقل: نعمل بلا توقف على تطوير شبكة الموانئ بتوجيه الرئيس السيسي

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أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، أن أعمال التطوير في شبكة الموانئ المصرية، تجرى على قدم وساق دون توقف، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل وليس ميناء السخنة فقط.

وقال الوزير - في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد" اليوم - إنه "منذ تعيينه وزيرًا للنقل في مارس 2019، جرى إعداد خطة شاملة للنهوض بمرفق النقل، ومنها الموانئ البحرية لأنها تخدم جميع القطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والقطاعات الأخرى.

وأوضح أن خطة التطوير ركزت على زيادة عدد الأرصفة بميناء السخنة لاجتذاب سفن العملاقة وتجارة الترانزيت؛ لتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن الهدف أن تصل أرصفة موانئ مصر إلى 100 كيلومتر في 2030.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت؛ فكان لابد من تطوير الموانئ؛ ليتم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل.

ولفت إلى أهمية الميناء الجاف في المنطقة اللوجيستية للبضائع؛ للقضاء على فكرة الانتظار داخل الميناء البحري، موضحا أن هناك 7 ممرات لوجيستية لتشجيع الصادرات منها مصر السخنة - الداخلية اللوجيستي.

وشدد على أن ميناء طابا، يعتبر وجودا تنمويا اقتصاديا، وفي نفس الوقت قضية أمن قومي، مضيفا أنه يتم ربط ميناء طابا بميناء العريش عن طريق خط سكة حديد بطول 350 كيلو مترا.

ولفت إلى أنه تم طرح 8 مناطق لوجيستية في سيناء للمستثمرين المصريين وتشمل النقب والعوجة والحسنة ورفح والطور وبئر العبد ورأس سدر، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل شركة مصرية من وزارة النقل بمعاونة هيئة قناة السويس لإدارة وتشغيل ممر (طابا - العريش).