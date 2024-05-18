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BBC

مديرة القلعة لمصراوي: انتهينا من التجديد وننتظر مبنيين غير أثريين

09:51 م السبت 18 مايو 2024

قلعة صلاح الدين

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كتب- محمد شاكر:
أكدت أماني توفيق مدير عام قلعة صلاح الدين، أن القلعة مفتوحة للجمهور من الساعة ٨ صباحا وحتى الخامسة عصراً، ولم تغلق أبوابها بسبب التجديدات التي تحدث بها

وقالت توفيق في تصريحات خاصة لمصراوي: من المقرر أن تنتهي التجديدات الخاصة بالحدائق الخارجية نحن في مرحلة التسليم الابتدائي، وقد تم افتتاح الأبراج بعد انتهاء العمل منها، أما مسجد الجوهرة فسيتم الانتهاء منه خلال عامين، وكل مشاريع القلعة تم الانتهاء منها تقريبا والموجود الآن رفع كفاءة وصيانة وهي مستمرة طوال الوقت، مثل قمم محمد علي، وجامع الناصر بن قلاوون

وتابعت مدير القلعة: كل ما أثير مؤخرا حول إزالة بعض الآثار غير حقيقي، والمبنى الذي تم فكه غير أثري وهو الدور الثاني من مبنى غير أثري وغير مسجل أثر وتم فك الدور الثاني منه لأنه يمثل خطورة على الدور الأول من المبنى، ولدينا مبنيين آخرين سيتم فكهما أيضا ويتوقف الأمر على الأمور المالية وليس على ما أثير من ضجة حول هذا الأمر.

وواصلت أماني: الدور الأول من المبنى مسجل كتراث حضاري وليس أثرا وهة موجود من عهد الإنجليز، ولا زال الدور الأرضي موجودا، وحول طريقة الإزالة، أشارت إلى أنه سيتم فك براطيم الخشب وكل شيء منه واحدة واحدة حتى لا يؤثر على الأدوار الأولى أو الآثار الموجودة بجواره.

أماني توفيق قلعة صلاح الدين تجديد الآثار مسجد محمد علي
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