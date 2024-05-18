إعلان

BBC

ملوك الفراعنة على الدائري.. 24 صورة ترصد أخر أعمال مشروع الهوية البصرية بـ"الجيزة"

09:00 م السبت 18 مايو 2024
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (5)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (1)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (4)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (6)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (7)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (2)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (8)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (3)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (9)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (11)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (10)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (12)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (14)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (16)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (15)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (18)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (19)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (17)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (21)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (20)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (23)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (24)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (13)
  • عرض 24 صورة
    مشروع الهوية البصرية (22)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في محافظة الجيزة، عن مواصلة أعمال تجميل وتطوير واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه يتم مواصلة طلاء وتجميل العديد من العقارات المطلة على الطريق الدائري وتزيينها برسومات لملوك الفراعنة القدماء؛ تزامنًا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتشهد محافظة الجيزة حاليًا، تطوير مختلف أنواع الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وكذلك محيط المتحف؛ تزامنًا مع اقتراب افتتاح المتحف.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلف المحافظ كلف بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد، ومراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وحصل "مصراوي"، على أخر صور أعمال تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالطريق الدائري؛ استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.

اقرأ أيضًا:

إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري

حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها

الجيزة المتحف المصري الكبير الطريق الدائري العقارات المطلة على الطريق الدائري الفراعنة محافظ الجيزة مشروع الهوية البصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تجاوز أعضائها 300 ألف.. نقابة المحامين تكشف حقيقة وقف القيد

إعلان

إعلان

"ممنوع دخول السناجل".. تعرف على شروط حفل كاظم الساهر في مصر
مساران متبقيان.. كيف سينتهي صراع "أبو تريكة" وآخرين مع قوائم الإرهاب؟
تغطية خاصة.. مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (صور وفيديوهات)