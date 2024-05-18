حدث في 8 ساعات| اكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. وكسوف كلي للشمس بهذا التوقيت

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إجراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة بعدد من المصانع بمدينة بني سويف.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم

لا يزال لغز بناء الأهرامات يحير الكثير من العلماء والجمهور، بعد انتشار الكثير من الأساطير حول طريقة بناء العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع.

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لن نراه في مصر.. البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس في هذا التوقيت

صرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سيشهد كسوفًا شمسيًا حلقيًا يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 تتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.

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فرصة ذهبية.. مدبولي: مؤتمر استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي يونيو القادم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تعزيز شراكات مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر؛ انطلاقًا من إدراكنا أهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

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2772 فرصة عمل برواتب مجزية في 9 محافظات - تفاصيل وطرق التقديم

أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

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15 ألف فرصة عمل في مجموعة العربي خلال الفترة المقبلة.. بيان من مجلس الوزراء بالتفاصيل

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف.

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9 صور جوية تكشف شق الجبل لتنفيذ القطار الكهربائي السريع

تواصل وزارة النقل، تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح).

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رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع "سامسونج" للإلكترونيات بمنطقة كوم أبو راضي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع مصانع شركة "سامسونج" للإلكترونيات – مصر، وذلك خلال زيارته اليوم إلى منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف.

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لا يزيد على 15 عامًا.. التفاصيل الكاملة لقانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة مستشفيات الحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء المنشآت الصحية، والذي وافقت عليه اللجنة .

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رئيس الوزراء: تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الأجهزة المنزلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية على مستوى المنطقة.

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وزير الصحة: وضعنا خططًا عادلة لتوزيع المكلفين الجدد من التمريض.. وأضفنا 6 مدارس للتمريض

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائه من الفريق الطبي، من خلال توجيهاته بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض، بصفة خاصة، فضلا عن دعم وتدريب الكوادر الطبية لتتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين.

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ننشر 26 صورة بمواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024 وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب.

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