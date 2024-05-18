19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم

مجانا.. إقبال غير مسبوق على المتحف المصري في اليوم العالمي للمتاحف-

كتب- محمد شاكر:

لا يزال لغز بناء الأهرامات يحير الكثير من العلماء والجمهور، بعد انتشار الكثير من الأساطير حول طريقة بناء العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع.

وكشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Communications Earth & Environment، حيث تمكنت بواسطة التصوير عبر الأقمار الصناعية وتحليل نوى الرواسب، من رسم خريطة لفرع نهري جاف من نهر النيل يبلغ طوله 64 كيلومترًا، مدفونًا قبل فترة طويلة تحت الأراضي الزراعية والصحراء.

ويعتقد العلماء أن النهر كان يلعب دورًا رئيسيًا في نقل المصريين القدماء لكمية هائلة من مواد البناء والعمال اللازمين لبناء الأهرامات.

وذكرت المجلة أن فرع النهر الذي يبلغ طوله 64 كيلومترا، ويمر بمجمع أهرامات الجيزة الشهير من بين عجائب أخرى كان مختبئا تحت الصحراء والأراضي الزراعية لآلاف السنين.

بحسب التقرير فإن وجود النهر يفسر سبب بناء الأهرامات الـ 31 في سلسلة على طول شريط صحراوي في وادي النيل منذ ما بين 4700 و 3700 عام مضت.

ويضم الشريط القريب من العاصمة المصرية القديمة ممفيس الهرم الأكبر بالجيزة بالإضافة إلى أهرامات خفرع وخوفو ومنكاورع.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة إيمان غنيم من جامعة نورث كارولينا ويلمنجتون في الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس: "استخدم فريق الباحثين الدولي صور الأقمار الصناعية الرادارية لرسم خريطة لفرع النهر، الذي أطلقوا عليه اسم "الأهرامات" باللغة العربية".

وقالت إيمان إن الرادار منحهم "قدرة فريدة على اختراق السطح الرملي وإنتاج صور للمعالم المخفية بما في ذلك الأنهار المدفونة والهياكل القديمة".