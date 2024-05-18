فرصة ذهبية.. مدبولي: مؤتمر استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي يونيو القادم

مجانا.. إقبال غير مسبوق على المتحف المصري في اليوم العالمي للمتاحف-

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نعمل على تعزيز شراكات مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر؛ انطلاقًا من إدراكنا أهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات قمة "Rise up" للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، بناءًا على ما سبق، ستنظم مصر مؤتمر الاستثمار بين مصر والإتحاد الأوروبي في القاهرة في الفترة بين 29 إلى 30 يونيو القادم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: يأتي المؤتمر بعد التوقيع على الإعلان المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والإتحاد الأوروبي في مارس الماضي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتمثل مشاركة مصر في هذا المؤتمر الهام فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي في مجال ريادة الأعمال وتشبيك الشركات الناشئة مع أطراف المجتمع الدولي.

وأكمل: عملنا على إدراج ريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية في مناقشتنا مع الإتحاد الأوروبي؛ بهدف ريادة الدعم والتعاون في هذا المجال الحيوي.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

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