إنشاء مجلس استشاري.. مدبولي يكشف جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في جميع مراحلها.

واستعرض "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات قمة "Rise up" للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، بعض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهي كالآتي:

- إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال؛ حتى يكون هناك جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، التعامل معها بسهولة ويسر.

- تختص الوحدة بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لازدهار الشركات الناشئة والتواصل مع رواد الأعمال والتعرف منهم على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة.

- وضعت الوحدة منذ إنشائها تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال؛ لتسهيل إصدار شركات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بالقانون 152 لسنة 2020.

- تشكيل مجلس إستشاري تتطوعي تابع للوحدة يمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة.

- إنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وتتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال والجهات التمويلية المختلفة، سواء كانت للحضانات والمشروعات والصناديق، وإتاحة البيانات والمعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر موزعة جغرافيًا على المحافظات.

- أنشئت الوحدة مقر لها في الهيئة العامة للإستثمارات، ويضم مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب مختص بالرد على الإستفسارات الخاصة لرجال الأعمال، ومكتب مخصص لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة.

- تم تفعيل آليات لتقليل زمان التخارج للشركات الناشئة بما ييسر عليهم عمليات التصفية، وجار إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واقتراح مجموعة أخرى من الحوافز، وهذا شئ مهم جدًا.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

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