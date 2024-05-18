طلب برلماني بتنفيذ قرار "الأوقاف" منع تصوير الموتى بالمساجد لهذا السبب

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تأييده التام والمطلق قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنائز في المساجد؛ لأنه لا يليق بحرمة الموت، مؤكداً أنه قرار يجب أن يحترمه الجميع وينبغي أن يؤيده ويلتزم به الكافة .



وقال شمس الدين، في بيان له اليوم السبت "إن بيوت الله في الأرض لها قدسيتها، والموتى وأسر المتوفين يجب احترامهم ومراعاة مشاعرهم، ولا يجب أبداً أن تقتحم أجهزة التصوير التي تعددت أنواعها المساجد والمقابر؛ فالموت له حرمته، معرباً عن أسفه الشديد تصوير الإنسان حتى وهو يصارع سكرات الموت".



وأكد النائب أنه يجب ألا نسمح لأنفسنا ولغيرنا باقتحام خصوصيات الآخرين؛ سواء أكانوا فنانين أم غيرهم من الشخصيات العامة، فهم بشر مثلنا، يبكون موتاهم، يحزنون ويتألمون عليهم، مشيراً إلى أنه ليس من حق أحد أن يشاهدهم في لحظاتهم شديدة الخصوصية على غير رغبتهم جرياً وراء السبق أو الخبر أو التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، فما يحدث من انتهاك الخصوصية، لا يمكن أن يقبله أي دين من الأديان ولا عرف ولا تقاليد وليست له علاقة من قريب أو بعيد بدور الصحافة أو الإعلام.



وأكد شمس الدين أن هذا القرار المهم من وزارة الأوقاف جاء متأخراً، وعلى الجميع أن يلتزم به حفاظاً على حرمة المساجد وجلال مشهد الموت واحترام مشاعر أهل الميت، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لنقابتَي الصحفيين والإعلاميين ولكل المعنيين بهذا الأمر موقف صريح وواضح ورادع في شأن من يقتحم خصوصية الآخرين أو يعرضهم للضيق في وقت ألمهم ومصابهم ولا يمكن أن يترك ذلك للتقدير الشخصي.