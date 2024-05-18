كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان أن الانتهاء من التقديم في أراضي مشروع مسكن سيكون يوم 30 مايو الجاري، بعد أن تم فتح باب التقديم على الأراضي بأنواعها الثلاثة (إسكان متوسط- متميزة- أكثر تميزًا) 1 أبريل الماضي؛ حيث يكون التقديم متاحًا لمدة 60 يومًا.

وسجل سعر المتر في مدينة بدر 2.65 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ212 مترًا 597 ألف جنيه.

وتشهد أراضي الإسكان المتوسط طرح 856 قطعة أرض في 6 مدن جديدة، وجاءت على النحو التالي:

في مدينة السادات، سجل سعر المتر 2045 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ276 مترًا 609 آلاف جنيه.

وسجل سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 2130 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ150 مترًا 439 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر في غرب قنا 1911 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ276 مترًا 549 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 2020 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ150 مترًا و337 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر في مدينة طيبة الجديدة 2180 جنيهًا، بينما سجلت قطعة الأرض الـ250 مترًا 590 ألف جنيه.

موقع الحجز وخطوات التقديم:

وتبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve. newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

- يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة؛ مثل (الرقم القومي- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي- البريد الإلكتروني- رقم المحمول- العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل؛ لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات- جدول تفصيلي).

- ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع؛ ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة إلى قطع الأراضي الأكثر تميزًا- إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

- الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بقطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

