2772 فرصة عمل برواتب مجزية في 9 محافظات - تفاصيل وطرق التقديم

كتب- مصراوي:

أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهري مايو الجاري ويونيه المقبل، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وبحسب البيان، قالت الوزارة، إن فُرص العمل الجديدة مُتوفرة في 9 محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وأسيوط.

وتشمل التخصصات المطلوبة: مسئول ائتمان، ومدير صيانة، ومدخل بيانات، وموظفين استقبال، ومسئول معمل، وأخصائي تخطيط، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، وأخصائي تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان، أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.