وفقًا للقانون الجديد.. 5 حالات يحق لها الحصول على مساعدة استثنائية من الدولة



كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد 5 حالات يجوز فيها للمواطن الحصول على منح استثنائية من الدولة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية الحالات التي يحق للمواطن الحصول فيها على المنح وفقًا لمشروع القانون حيث نص على 5 حالات إذا توافرت يمكنك الحصول على هذه المساعدة الاستثنائية.

1- مصروفات التعليم.

2- مصروفات الجنازة.

3- مصروفات الوضع.

4- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.

5- حالات الكوارث والنكبات الفردية.

واستند القانون على البحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص العاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة المطلقة.

كما يضع في الاعتبار أيضًا مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

ومنح القانون الحق للفرد الفقير أو الأسرة في الحصول على تلك المساعدة الاستثنائية التي نص عليها القانون.

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