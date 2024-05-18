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نائب رئيس إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسي بقمة المنامة أكدت على حتمية إقامة دولة فلسطينية

01:01 ص السبت 18 مايو 2024

اللواء محسن الفحام

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كتب- عمرو صالح:

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية أكدت على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينة ورفضها لمحاولات التصفية أو تهجير الشعب الفلسطيني الذي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة لتنفيذها.

وأوضح "الفحام"، في تصريحات صحفية، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة أكدت على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ومنح الشعب الفلسطيني حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ضرورة حتمية على مختلف دولة العالم.

وأشاد نائب رئيس حزب إرادة جيل، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدول العالم بالاتحاد لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وإنقاذ مستقبل الدولة الفلسطينية مشيرا إلى أنها تؤكد أن القضية الفلسطينية أمام نصب عيني الدولة المصرية.

ولفت "الفحام"، إلى أن انضمام مصر لدعم جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في دعوتها ضد إسرائيل رسالة تأكيد لحكومة اليمين الإسرائلية المتطرف بأن مصر لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة.

واختتم الفحام حديثه مؤكدا على أن مصر كانت ولازالت الداعم الأول للشعب الفلسطيني منذ اللحظات الأولى للعدوان في 7 اكتوبر 2023 وظهر ذلك بإصطفاف قطار الإمدادت اللوجستية أمام معبر رفح البري ودعوة القاهرة لقمة السلام ومجهودات مصر الدبلوماسية لدعم الموقف الفلسطيني مؤكدا على أنها لم ولن تتخلى عن موقفها.

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