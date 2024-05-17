تطوير محمية ودعم بـ15 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء

كتب- مصراوي:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين الوزارة والمحافظة، والموقف التنفيذى لها، ومناقشة تفعيل تنفيذ مقترحات الاستثمار البيئى على أرض الواقع داخل المحافظة، وذلك بحضور ياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والمهندس محمد عليوه، مدير مشروع جرين شرم، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعددًا من المستثمرين، والقيادات المختصة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تقدمت "فؤاد"، بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يبذلها علي أرض المحافظة، موضحة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مقترحات تنفيذ خطط الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية بالمحافظة، والحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وأيضًا مناقشة واستعراض تصور ومقترحات المستثمرين للاستثمار بالحديقة المركزية؛ تمهيدًا لعقد اتفاق قانوني بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء والمستثمرين، حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.

وأكدت وزيرة البيئة، على استمرار تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام المشروعات البيئية بالمحافظة بما يحقق المردود البيئي الجيد،

ويحقق مردود اقتصادي ويدعم خطط صون وحماية الموارد الطبيعية.

من جانبه، تقدم اللواء خالد فوده، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، على دعمها اللامحدود وجهودها المستمرة لدفع العمل البيئي بالمحافظة، مستعرضًا عددًا من الإجراءات، والمقترحات التى تقدم بها المستثمرين تمهيدًا لتطبيقها،حيث تم عرض فيلم تسجيلى بالمقترحات المزمع تنفيذها بالحديقة المركزية، مؤكدًا على التزام المحافظة بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة وجميع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة لاستمرار ما تحقق من نجاحات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء خالد فودة، بروتوكول تعاون لتقديم الدعم المادي من صندوق حماية البيئة للمحافظة لتطوير محمية أبو جالوم الطبيعية وذلك استمرارًا لجهود وزارة البيئة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية، وبما يساهم في المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية وتنمية العمل بالمحمية بما يدعم رؤية مصر المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت الوزيرة، على أن البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في دفع عجلة التنمية بمنطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة وبمدن محافظة جنوب سيناء خاصة؛ لأنها تعد أحد أهم المقاصد السياحية المصرية بالخريطة السياحية العالمية وخاصة السياحة البيئية، ويوجد بها أهم المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية والتي تتمتع بطبيعة خلابة وتجذب السياحة العالمية ومنها محمية أبو جالوم الطبيعية والتي تستقبل الآلاف من الزائرين سنويًا، والتي تسعى وزارة البيئة إلى تنميتها والعمل على تطويرها بما يضمن حماية مواردها والحفاظ على استدامتها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في جني ثمار خطتها لتطوير المحميات الطبيعية ودعم الإستثمار وزيادة مصادر الدخل بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني، مشيرة أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالًا لمسيرة النجاحات التي حققتها الوزارة من خلال خططها لتطوير المحميات وانعكاس هذه الخطط على زيادة الموارد المالية لصندوق حماية البيئة بما يساهم في تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لدعم العمل البيئي.

وأوضحت "فؤاد"، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم دعم مالى من خلال صندوق حماية البيئة لمحافظة جنوب سيناء وقدره خمسة عشر مليون جنيهًا مصريًا لدعم أعمال تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بمدينة نويبع بطول خمس كيلومترات ويمتد تنفيذ هذا البروتوكول لمدة عام وينتهي بتمام أعمال التطوير.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تلتزم من خلال البروتوكول بعدد من البنود ومن أهمها، القيام بأعمال التطوير مدخل منطقة أبو جالوم بمدينة نويبع بطول خمس كيلومترات وإتمام تلك الأعمال وفقًا للاشتراطات البيئية على أن يتم تنفيذها بمعرفة الجهات المختصة، واعتماد الوثائق والإشراف الفنى، ومتابعة أعمال التطوير وفقًا للرسومات الهندسية والمعمارية والتعامل مع الجهة المنفذة فنيًا وماليًا وقانونيًا، ووضع الشعار الخاص بالوزارة على جميع المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال هذا التمويل والتنويه عن مساهمتها كداعم لهذه المشروعات.