عمرو أديب عن شركات النقل الذكي: بدفع فلوس ومن حقي الحصول على خدمة كويسة وتأمين

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار حول شركات النقل الذكي في مصر، بسبب تكرار حالات التجاوزات من السائقين، قائلا: "فوجئنا أن في ناس كتير تعرضت لخطر بسبب شركات النقل الذكي.. ليه حضراتكم كنتم ساكتين".

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "ومين قالكم عايزين نقفلها هو يا نقفلها يا نسيبها على حل شعرها.. هو مفيش وسط ونعمل وقفة مع هذه التطبيقات، إحنا بنركب عربيات الشركات دي وبندفع فلوس"، مشددا على وجود ضوابط لهذه الشركات.

تابع مقدم "الحكاية:" أنا عايز فقط خدمة كويسة، أوبر شركة قطاع خاص اللي بتطلبه مني بتاخده، أنا بدفع فلوس ومن حقي الحصول على خدمة كويسة وأمن وتأمين".

وأضاف، "إحنا بندفع فلوس عشان ناخد أمن وأمان وراحة لو مفيش يبقا متشكرين"، معتبرا أن هذه الشركات تتعامل بحالة من التجاهل ولم يتخذوا أي إجراءات، معلقا: "في بريطانيا بيشدوهم شدة يعرفوا أن الله حق"، متسائلا: "ما الجهة المسئولة عن تطبيقات النقل الذكي.

وأكد أن الحل هو وضع ضوابط لهذه الشركات، معلقا: "سألنا القومي لتنظيم الاتصالات هى شركات النقل تبعكم قالوا لا"، مضيفا: “كل سواقين أوبر وكريم وديدي المحترمين على راسي، وأنا مش هسكت، هما ياخدوا حقهم وإحنا ناخد حقنا".