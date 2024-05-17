بكري: خطة أمريكية لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة وفرض سيطرة قوات دولية على القطاع

كتب- حسن مرسي:

أوضح الإعلامي مصطفى بكري أن حوالي 600 ألف مواطن فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف والعمليات العسكرية التي استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح، مشيرًا إلى تحذيرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) من تدهور الأوضاع الإنسانية في فلسطين.

وأضاف بكري أثناء تقديمه لبرنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد أن هناك مؤشرات تنبئ بتوجه إسرائيلي للسيطرة الكاملة على قطاع غزة وفق خطة أمريكية واضحة، تهدف إلى الدفع بالفلسطينيين نحو الهجرة أو فرض سيطرة قوات دولية على القطاع.

وأشاد البكري بالدور المصري الحازم في رفض خطط ترحيل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم, مؤكدًا أن مصر كانت وستظل حائط الصد الأول للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

كما دعا المصريين إلى الالتحام بمؤسساتهم الوطنية وجيشهم والاستعداد لكافة السيناريوهات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والفلسطيني والعربي ككل.