الحمدلله على نعمة الصبر.. آخر ما كتبه أحمد نوير مراسل بي إن سبورت قبل وفاته

كتب- محمد أبو بكر:

توفي صباح اليوم الجمعة، أحمد نوير مراسل قناة بي إن سبورت.

وكان آخر ما كتبه نوير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل ثلاثة أيام:"الحمدلله على نعم الصبر الشكر دومًا وكفى بهما نعمة".

وكتبت زوجته عبر صفحته على "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة:"توفي إلى رحمة الله زوجي الغالي أحمد نوير، والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون عقب صلاة الجمعة".

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