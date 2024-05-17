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الحمدلله على نعمة الصبر.. آخر ما كتبه أحمد نوير مراسل بي إن سبورت قبل وفاته

12:42 م الجمعة 17 مايو 2024

أحمد نوير

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كتب- محمد أبو بكر:

توفي صباح اليوم الجمعة، أحمد نوير مراسل قناة بي إن سبورت.

وكان آخر ما كتبه نوير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل ثلاثة أيام:"الحمدلله على نعم الصبر الشكر دومًا وكفى بهما نعمة".

وكتبت زوجته عبر صفحته على "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة:"توفي إلى رحمة الله زوجي الغالي أحمد نوير، والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون عقب صلاة الجمعة".

أحمد نوير مراسل بي إن سبورت

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