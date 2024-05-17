العظمى بالقاهرة 35.. "الأرصاد": موجة حارة ورياح واضطراب الملاحة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تأثير الموجة الحارة على حالة الطقس اليوم الجمعة 17 مايو 2024، على أغلب الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، لافتة إلى أن الأجواء الحارة تصل إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع القادم.

ووفقًا لـ"الأرصاد"، فإنه يسود اليوم، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتأثر حالة الطقس اليوم بنشاط رياح، على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ويشهد طقس الساعات المقبلة، اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والعقبة والبحر الأحمر، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

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