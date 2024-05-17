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الأحد.. إبراهيم عبدالمجيد ضيف منتدى القاهرة الثقافي بمركز الإبداع

08:00 ص الجمعة 17 مايو 2024

الروائي إبراهيم عبد المجيد

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كتب- محمد شاكر:

يحل الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد ضيفًا على منتدى القاهرة الثقافي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء الأحد (١٩ مايو)، وذلك بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا.

حيث ينفتح اللقاء الذي يديره الشاعر سامح محجوب - المشرف على الملتقى- حول "أسئلة الرواية العربية الآن" خاصة في حضورها وزخمها من جهة، واختلاط الحابل بالنابل فيها من جهة أخرى!

"عبد المجيد" الذي أثرى مجال الكتابة الروائية على مدى عقود بأعمال حفرت مكانتها الإبداعية لدى القراء العرب ، مثل " بيت الياسمين" و"البلدة الأخرى" "ولا أحد ينام في الإسكندرية" و " طيور العنبر " و "عتبات البهجة" وغيرها الكثير من الأعمال الروائية الشهيرة ، سيجيب على هذه الأسئلة من واقع انتمائه الإبداعي، وإحاطته المعرفية بتفاصيل المشهد الروائي العربي.

الروائي إبراهيم عبد المجيد إبراهيم عبدالمجيد ضيف منتدى القاهرة منتدى القاهرة الثقافي مركز الإبداع صندوق التنمية الثقافية دار الأوبرا
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