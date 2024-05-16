تركيب المستوى الأول لوعاء الإحتواء الداخلي بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة

كتب- محمد صلاح:

تفقد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور امجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأندريه بتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة روساتوم الحكومية ورئيس شركة أتوم ستروي أكسبورت آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بعد الانتهاء من تركيب المستوى الأول من وعاء الإحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى من قبل المختصين والخبراء.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الزيارة لموقع إنشاءات الوحدات النووية بالضبعة، يأتي في ضوء المتابعة الدورية والزيارات التفقدية التي تتم بحضور دكتور أندريه بتروف رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت والقيادات من الجانبين المصري والروسي للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع.

ويتزامن اليوم مع الانتهاء من تركيب المستوى الأول لوعاء الإحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى وهو أحد المعالم الرئيسية لهذا العام.

كما أنه من المخطط تحقيق العديد من المعالم الرئيسية خلال العام الجاري والذي بدأ بأكبر إنجاز تحقق من خلال تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة ووضع حجر الأساس للمشروع في يناير الماضي بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا من خلال خاصية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الدكتور أندريه بتروف أنه تم خلال عام 2023 الوصول إلى معدل جيد في تنفيذ الأعمال بالموقع، وهذا المعدل سينمو خلال العام الحالي ونقوم حاليًا بتنفيذ الأعمال في أكثر من 130 مبنى، كما يعمل في المشروع أكثر من 20 ألف متخصصًا.

وعقب انتهاء الزيارة الميدانية تم عقد اجتماع مشترك بين كلا الجانبين المصري والروسي لمتابعة الأنشطة المختلفة لتنفيذ المشروع، حيث ناقش الجانبان آخر تطورات الأعمال وكيفية دعم مجموعات العمل المختلفة من أجل تحقيق المعالم الرئيسية المخطط لها خلال العام الجاري والتي ستتم من خلال التعاون المثمر والبناء بين كلا الفريقين المصري والروسي.

ويتكون وعاء الإحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة، يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طنًا، وبدأت أعمال التركيب بداية منذ شهر مارس الماضي.

ويمثل وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة والذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي؛ حيث ستتضح معالم الشكل النهائي لوعاء الاحتواء الداخلي عند اكتمال تركيبه والذي يتمثل في هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية يضم بداخله المفاعل النووي ومعدات الدائرة الأولية للمحطة النووية.