وزراء ومسؤولين.. 60 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق
06:56 م الخميس 16 مايو 2024
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
عرض 60 صورة
-
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- هاني رجب:
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من الوزراء والمسئولين جنازة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، اليوم الخميس، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر.
وكان مجلس الوزراء، نعى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.
فيديو قد يعجبك: