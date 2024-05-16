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وزراء ومسؤولين.. 60 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

06:56 م الخميس 16 مايو 2024
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    جنازة هشام عرفات (29)
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    جنازة هشام عرفات (28)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (27)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (25)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (18)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (21)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (23)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (24)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (22)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (26)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (20)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (19)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (1)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (12)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (4)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (5)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (6)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (1)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (8)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (9)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (7)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (11)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (12)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (10)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (13)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (14)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (3)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (3)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (4)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (5)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (6)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (7)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (8)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (9)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (10)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (11)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (2)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (13)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (14)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (15)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (16)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (17)
  • عرض 60 صورة
    موعد ومكان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (2)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (4)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (5)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (6)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (7)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (8)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (9)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (11)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (12)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (13)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (14)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (15)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (16)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (17)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (3)
  • عرض 60 صورة
    جنازة هشام عرفات (1)
  • عرض 60 صورة
    مدبولي ومعيط يتقدمان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق (2)

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من الوزراء والمسئولين جنازة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، اليوم الخميس، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر.

وكان مجلس الوزراء، نعى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

جنازة هشام عرفات وزير المالية رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء جنازة الدكتور هشام عرفات
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