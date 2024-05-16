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إقبال كبير من المواطنين لليوم الثاني على المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو - (صور)

06:00 م الخميس 16 مايو 2024
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
  • عرض 18 صورة
    المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مرحلة التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق إقبالا كبيرًا من الركاب وذلك لليوم الثاني.

واستقبلت محطة جامعة الدول العربية، في تمام الساعة الخامسة والربع صباح أمس الأربعاء، أول راكب لها، وذلك في إطار اليوم الأول للتشغيل التجريبي بالركاب للمرحلة الثالثة من مترو الأنفاق بالخط الثالث.

ويبلغ طوله 7.1 كيلو متر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هى: "التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول" ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة.

الخط الثالث لمترو الأنفاق التشغيل التجريبي بالخط الثالث الخط الثالث محطات المترو الجديدة
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