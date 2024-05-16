رئيس "الثروة السمكية" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة لجهاز تنمية وحماية البحيرات للعام المالي الجديد.

وخلال الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، السعي لزيادة الإنتاج وتخفيض أسعار الأسماك في الأسواق، ووضع آمال كبيرة على جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية في ذلك الأمر.

واستعرض اللواء الحسيني فرحات، رئيس جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الجهاز كان يعاني من عجز يصل إلى 129 مليون جنيه، وكان أمام الجهاز تحديات كبيرة وتم وضع خطة لتقليل هذا العجز.

وحول أسعار الأسماك، أوضح أن السبب هو تكلفة إنتاج الأسماك، وفي مقدمتها مشكلة الأعلاف واستهلاك الكهرباء والضرائب التي يتحملها أصحاب المزارع.

وتابع: هناك مؤشرات إيجابية في زيادة الإنتاج، حيث تضاعف حجم الإنتاج في بحيرة ناصر، ليصل إلى

56 ألف طن بعدما كانت 28 ألف طن، مشيرًا إلى حاجة الجهاز للاستعانة ببعض الخبرات.

وأثار النائب هشام الحصري، الحديث عن تأثير قرار وقف الصيد في البحر الأحمر لمدة 5 سنوات، على حجم الإنتاج والصيادين.

وعقب رئيس الجهاز: بالفعل تواصلنا مع محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء، ليتم تعديل القرار والالتزام بمناطق الصيد، كما تم التواصل مع الصيادين، وسيتم حل الأمر قريبًا.

وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز يدرس أي طلبات من جهات الدولة بتوفير أي طلبات تعيين لسد العجز فيها.

فيما أثار النائب جابر أبو خليل، ضعف الإنتاج من بحيرة ناصر، بسبب استمرار بعض المخالفات المثبتة في محاضر رسمية، ودعا لتنظيم زيارة على أرض الواقع لبحث المشكلات.

ورد النائب هشام الحصري، بأن اللجنة سبق وأوصت بعدد من التوصيات بشأن بحيرة ناصر خلال زيارة ميدانية للجنة.

وطالب "الحصري"، برد من الجهاز على التوصيات، مع دعوة أعضاء مجلس النواب خلال زيارات رئيس الجهاز لتفقد البحيرة.

ووافقت اللجنة على موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للعام المالي الجديد، بقيمة 85 مليون جنيه، مقارنة بـ24 مليون جنيه للعام المالي الحالي.