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ملك البحرين: مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في وحدة صفه

02:39 م الخميس 16 مايو 2024

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين

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(مصراوي)

قال ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، اليوم الخميس، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة سينعكس إيجابا على المنطقة.

وشدد بن عيسى، على أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في وحدة صفه، قائلًا إن منظمة التحرير الفلسطينية تظل هي الممثل الشرعي للفلسطينيين.

وأكد ملك البحرين، على دعم المنامة للاعتراف الكامل بدولة فلسطينية كاملة العضوية بالأمم المتحدة. وطالب بن عيسى، بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ظروف "بالغة التعقيد" تنعقد وسطها القمة.

وثمن بن عيسى جهود ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز و"مبادراته خلال رئاسة الدورة السابقة للقمة العربية".

وتعتبر القمة الحالية هي الـ33 للجامعة العربية والتي تنعقد في البحرين لبحث الأوضاع في المنطقة العربية.

ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الشعب الفلسطيني القمة العربية
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