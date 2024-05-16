نشرة التوك شو| :تفاصيل تخفيض قيمة التصالح حال السداد الفوري وأسباب تراجع سعر الدولار في البنوك



كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:

وزير النقل: إنشاء مصنع لإنتاج 500 ألف طن من قضبان السكة الحديد سنويا - فيديو

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل إنشاء فلنكات مسار القطار الكهربائي السريع في المصانع المصرية

تفاصيل تخفيض 25% من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري

الجامعة العربية: ملف الأمن المائي للدول العربية على أجندة قمة البحرين غدًا



قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن هناك متابعة دائمة من قبل الجامعة للأوضاع الخطيرة التي تشهدها السودان فى المرحلة الراهنة، في ظل تواصل القتال، وأزمة إنسانية هي الأخطر على وجه الأرض، وانعدام الأمن الغذائي لـ 25 مليون سوداني، وتبعات إنسانية خطيرة

خبير اقتصادى يكشف أسباب تراجع سعر الدولار فى البنوك - فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص من النقد الأجنبي لا يكفي احتياجاتها، موضحًا أن وصول نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيقلل من الفجوة التمويلية

ليس لها فوائد.. وزير النقل: الحصول على قروض من الدول يقوي العلاقات معها - فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم الحصول على قرض من فرنسا لإعادة تأهيل الخط الأول للمترو مدته 40 عاما منهم 15 سنة فترة سماح ويبدأ التسديد بعد 15 عاما بفائدة أقل من 0.1