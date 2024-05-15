بدء إصدار الجوازات.. غرفة السياحة: انطلاق أولى رحلات حج 2024 بهذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه تقرر بدء أولى رحلات حج 2024 البري يوم 23 ذو القعدة، وبدء أولى رحلات موسم الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الشركات السياحية بدأت في إصدار جوازات سفر الحجاج خلال الساعات السابقة؛ استعدادًا لموسم حج 2024.

وكانت غرفة شركات السياحة، كشفت عن تلقيها خطابًا من وزارة السياحة والآثار - الإدارة المركزية للشركات السياحة، بناءًا على الطلبات الواردة من شركات السياحة بشأن إجراء المقابلات الشخصية لمندوبيها تمهيدًا لاستصدار الموافقة الفنية لاستخراج تصاريح دخول المنافذ "الجوية - البرية - البحرية".

وأوضحت "السياحة"، بحسب منشور لها، حصل مصراوي على نسخة منه، أنه تقرر إجراء 2 لجنة استثنائية للمقابلات الشخصية للمناديب الذين سجلوا طلبات إجراء المقابلات الشخصية على المنظومة، خلال الفترة من 27 مايو 2024 إلى 26 يونيو 2024، إلى ميعاد لجنتي يوم الجمعة الموافقة 17 مايو 2024 والسبت 18 مايو 2024، وذلك عبر تطبيق زووم.

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