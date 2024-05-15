وزير النقل: إنشاء مصنع لإنتاج 500 ألف طن من قضبان السكة الحديد سنويا - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل إنشاء فلنكات مسار القطار الكهربائي السريع في المصانع المصرية.

وأوضح الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه يوجد لدينا 3 محطات كهرباء رئيسية للقطار السريع، وهناك تعاون مع الوزارات المعنية للتنسيق بشأن ما يلزم المشروع.

وتابع الوزير: هناك تعاون مع الأهالي الذين تم نزع ملكيتهم في مسار القطار السريع، لافتًا إلى أن هيئة المساحة هي من تقوم بدفع التعويض المناسب للأهالي بعد نزع ملكيتهم في مسار القطار.

واستطرد: منطقة كفر العلو بحلوان كانت غير مخططة لذلك تم نقل مواطنيها على نفقة الدولة إلى وحدات سكنية فاخرة في 15 مايو، وتم تعويض جزء من المواطنين بقيمة 100 مليون جنيه، ويتم حاليا إعداد دراسات بيئية واقتصادية قبل نقل المواطنين من منازلهم إلى مناطق أخرى.

وأكمل الفريق مهندس كامل الوزير: «نستهلك 250 ألف طن قضبان سكك حديدية سنويا للقطار السريع أو الديزل أو المترو، وتم استيراد 20 ألف طن قضبان سكك حديدية من الصين لاستكمال باقي الأعمال».

ولفت وزير النقل خلال حديثه، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر؛ تم البدء في تصنيع فلنكات السكك الحديدية، وسيتم الاستفادة من إنتاج مصنع القضبان بالسخنة بالشراكة مع القطاع الخاص في أكتوبر القادم.

وأردف الوزير، أنه يتم حاليا إنشاء مصانع للوحدات المتحركة لأنظمة المترو، فضلا عن إنشاء مصنع لقضبان السكك الحديدية لإنتاج 500 ألف طن قضبان سنويا ستحصل الوزارة على 250 ألف طن وتصدير الباقي للدول العربية والإفريقية.

واختتم الفريق مهندس كامل الوزير حديثه: «مصر وفرت 200 مليون دولار سنويا من استيراد قضبان السكة الحديد بعد إنشاء مصنع بالسخنة».

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