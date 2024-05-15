ليس لها فوائد.. وزير النقل: الحصول على قروض من الدول يقوي العلاقات معها - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم الحصول على قرض من فرنسا لإعادة تأهيل الخط الأول للمترو مدته 40 عاما منهم 15 سنة فترة سماح ويبدأ التسديد بعد 15 عاما بفائدة أقل من 0.1%.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركات العالمية حريصة على التواجد في المشروعات التنموية العملاقة في مصر، مؤكدًا أن قروض وزارة النقل فائدتها معدومة وعلى فترات سداد طويلة جدا.

وتابع الفريق كامل الوزير: الحصول على قروض من دول عديدة تقوي العلاقات معها، وأي مشروع له مكون محلي لذلك فالشركات المصرية تعمل في مشروعات القطار الكهربائي السريع.

وأوضح وزير النقل، أن 35% من تكاليف القطار السريع بالعملة الصعبة، وتم إنشاء مجمع مصانع فرنسية في برج العرب ومصنع تالجو الإسباني في كوم أبو راضي.

وأكمل : الحصول على قروض تنموية بفائدة ضعيفة يهدف إلى توطين الصناعات المغذية للسكك الحديدية، كما أن مصر أصبحت تصدر الصناعات المغذية للقطارات للمجر وإسبانيا إلى جانب أنظمة الكهرباء المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مع الخبراء من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وأمريكا لاكتساب التكنولوجيا والخبرة للتصدير للخارج.

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