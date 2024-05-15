الجامعة العربية: ملف الأمن المائي للدول العربية على أجندة قمة البحرين غدًا

كتبت -داليا الظنيني:

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن هناك متابعة دائمة من قبل الجامعة للأوضاع الخطيرة التي تشهدها السودان فى المرحلة الراهنة، في ظل تواصل القتال، وأزمة إنسانية هي الأخطر على وجه الأرض، وانعدام الأمن الغذائي لـ 25 مليون سوداني، وتبعات إنسانية خطيرة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، مساء الأربعاء، أن القمة ستتضمن أزمة الصومال، ودعمها في مواقف للحفاظ على سيادته ضد أطماع إثيوبية، مضيفًا :"اتفاقية أرض الصومال لاغية وباطلة وتهدد وحدة الصومال".

وذكر أن ملف الامن المائي للدول العربية سيكون على أجندة قمة البحرين غدًا، مشيرًا إلى انه سيتم بحث إنشاء مجلس مهم جديد للأمن السيبراني سينضم للجامعة العربية.

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