متحدث الرئاسة: الأزمة في غزة تنذر بمخاطر للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي

كتب- محمد أبو بكر:

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر قدمت الجانب الأكبر من المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المنطقة تشهد مرحلة دقيقة تفرض صوتًا عربيًا موحدًا لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولية تسوية الأزمة في قطاع غزة.

وأوضح "فهمي"، أن مصر تتحمل مسؤوليتها إزاء الأزمة في غزة باستقبال المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم.

وأشار إلى أن النظام الدولي يجب أن يتسم بالعدالة والمساواة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الأزمة في قطاع غزة تنذر بمخاطر وتهديدات للأمن والاستقرار على مستوى الإقليم.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز".

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