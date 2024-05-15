وزير النقل: 100 ألف عامل ومهندس يعملون بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة نعمل على مدار اليوم في تنفيذ المشروعات من خلال ورديتين للعمال، وحركة العمل لا تتوقف في المشروعات القومية.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أننا نعمل طوال أيام الأسبوع بدون إجازات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها، وهناك شركات مصرية تنفذ مشروعات القطار الكهربائي السريع.

وأوضح أن هناك 200 شركة بها 100 ألف عامل ومهندس يعملون في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، كما أن المسافة بين الخط الأول للقطار السريع من السخنة حتى مطروح تصل إلى 660 كيلو متر، وندرس أن يصل إلى قلب الإسكندرية.

وأكد أن القطار الكهربائي السريع اقتصادي تجاري تنموي وخدمي أيضا للمواطنين، وحاليا يتم دراسة أن يصل القطار الكهربائي السريع إلى محرم بك وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية.

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