حدث في 8 ساعات| السيسي يصل البحرين للمشاركة في القمة العربية ووفاة هشام عرفات وزير النقل السابق

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وفاة وزير النقل الأسبق هشام عرفات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يصل البحرين للمشاركة في القمة العربية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الأربعاء، إلى مملكة البحرين؛ للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة المنامة.

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وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق

توفي قبل قليل، وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات.

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28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، تشغيل 5 محطات المترو بالخط الثالث اليوم الأربعاء، تجريبي للركاب بعد الانتهاء من عملية الإنشاء.

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لا مجال للتشكيك.. بيان لمعهد الفلك بشأن هبوط الإنسان على سطح القمر والرحلات المقبلة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هبوط الإنسان على القمر حقيقة مثبتة.

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رغم إعلان الحكومة تخفيضات 30%.. طلب إحاطة بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرَي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، الدواجن، والبيض، وعدد من السلع الأخرى، على الرغم من إعلان الحكومة تخفيضًا في الأسعار يصل إلى 30%.

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أول تعليق من الفريق كامل الوزير على مخاوف المواطنين من بعض شركات النقل الذكي

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه لأول مرة يتم حاليا تشغيل أول تاكسي كهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن سيارات التاكسي نظيفة وآمنة بها كل وسائل الأمان والراحة للراكب.

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"اقتصادية النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان على موازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 24/25، بإجمالي بلغ نحو 13.2 مليار جنيه خلال العام المالي 24/25، مقابل 8.2 مليار جنيه مقدر فعلي العام المالي الجاري.

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مدبولي: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

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نقلة تاريخية بـ"أهرامات الجيزة".. "السياحة": بدء دخول المنطقة من المدخل الجديد

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير.

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اجتماع مهم لـ"الصحة" لبحث ملف الأطباء "المستقيلين والمنقطعين"

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعًا اليوم؛ لبحث ملف الأطباء الذين تقدموا باستقالتهم من العمل بالوزارة، وكذلك المنفصلين عن العمل خلال الفترة الماضية.

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مصدر رفيع المستوى: إسرائيل هي المسؤولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة

أكد مصدر رفيع المستوى، أن إسرائيل هي المسؤولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة، وتتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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