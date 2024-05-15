إعلان

BBC

حج 2024.. بيان مهم من "السياحة" بشأن استخراج تصاريح دخول المنافذ - مستند

08:14 م الأربعاء 15 مايو 2024

مناسك الحج أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات السياحة، عن أنه ورد إليها من وزارة السياحة والآثار - الإدارة المركزية للشركات السياحة، خطابًا بناءًا على الطلبات الواردة من شركات السياحة بشأن إجراء المقابلات الشخصية لمندوبيها تمهيدًا لاستصدار الموافقة الفنية لاستخراج تصاريح دخول المنافذ "الجوية - البرية - البحرية".

وأوضحت "الغرفة"، بحسب منشور لها، حصل مصراوي على نسخة منه، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، في ضوء الجهود المبذولة من الغرفة للتسهيل على الشركات.

وأشارت "غرفة السياحة"، إلى أنه تقرر إجراء 2 لجنة استثنائية للمقابلات الشخصية للمناديب الذين سجلوا طلبات إجراء المقابلات الشخصية على المنظومة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو 2024 إلى 26 يونيو 2024، إلى ميعاد لجنتي يوم الجمعة الموافقة 17 مايو 2024 والسبت 18 مايو 2024، وذلك عبر تطبيق زووم.

استخراج تصاريح دخول المنافذ

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات

غرفة شركات السياحة حج 2024 تطبيق زووم وزارة السياحة والآثار تصاريح دخول المنافذ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات| السيسي يصل البحرين للمشاركة في القمة العربية ووفاة هشام عرفات وزير النقل السابق

إعلان

إعلان

عاجل - وفاة وزير النقل الأسبق هشام عرفات