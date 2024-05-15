إعلان

BBC

موعد ومكان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

07:38 م الأربعاء 15 مايو 2024

هشام عرفات وزير النقل السابق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن خالد هشام عرفات، نجل وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات، عن موعد ومكان جنازة والده، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمنشور نجل وزير النقل السابق، فإنه من المقرر أن تشيع الجنازة الجنازة غدًا الخميس الموافق 16 مايو 2024، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.

وكان وزير النقل الأسبق، أحد أبرز خبراء الطرق بمصر، وتخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1985، وحصل على على الماجستير من نفس الجامعة عام 1991، وتلاها الدكتوراه من ألمانيا عام 1998، ومتزوج ونجلاه يعملان مهندسان، وزوجته مهندسة وتعمل بالقطاع الخاص.

وزير النقل السابق مكان جنازة هشام عرفات موعد جنازة هشام عرفات وفاة هشام عرفات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلس الوزراء ينعى هشام عرفات وزير النقل السابق

إعلان

إعلان

عاجل - وفاة وزير النقل الأسبق هشام عرفات