موعد ومكان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن خالد هشام عرفات، نجل وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات، عن موعد ومكان جنازة والده، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمنشور نجل وزير النقل السابق، فإنه من المقرر أن تشيع الجنازة الجنازة غدًا الخميس الموافق 16 مايو 2024، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.

وكان وزير النقل الأسبق، أحد أبرز خبراء الطرق بمصر، وتخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1985، وحصل على على الماجستير من نفس الجامعة عام 1991، وتلاها الدكتوراه من ألمانيا عام 1998، ومتزوج ونجلاه يعملان مهندسان، وزوجته مهندسة وتعمل بالقطاع الخاص.