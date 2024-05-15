اجتماع مهم لـ"الصحة" لبحث ملف الأطباء "المستقيلين والمنقطعين"

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعًا اليوم؛ لبحث ملف الأطباء الذين تقدموا باستقالتهم من العمل بالوزارة، وكذلك المنفصلين عن العمل خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن القطاع العلاجي بالوزارة وجه الدعوة للأطباء لحضور هذا الاجتماع مع الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع؛ للاتفاق على آليات لعودتهم للعمل مرة أخرى، وبحث الإجراءات التي تضمن تحسين بيئة العمل لهم.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تصدر توصيات تُرفع إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن هذا الاجتماع، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة لعودتهم إلى العمل.

وفي آخر إحصاء لها، قالت نقابة الأطباء، إن عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى النقابة خلال عام ٢٠٢٢ بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة "طبيب حر"، والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بلغ 4261 طبيبا بمعدل يومي 12 طبيبا.

وأوضحت أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية؛ ففي عام 2016 كان العدد 1044، وفي 2017 كان 2549، وفي عام 2018 كان العدد 2612، وعام 2019 كان 3507، وفي 2020 كان العدد 2968، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبا وطبيبة.