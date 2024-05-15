بناء 6 آلاف فصل في 23/24.. "الأبنية التعليمية": مخصصات الهيئة في العام المالي الجديد 24 مليار جنيه

كتب- نشأت علي:

استعرض اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ميزانية الهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت قد طالبت بمخصصات بقيمة 33.5 مليار جنيه، بينما قدرت المخصصات من جانب وزارة المالية بقيمة 24 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية.

وأضاف سالم أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية مضطرة لتنفيذ 90% فقط من خطتها في ظل عدم توفير المخصصات التي تم طلبها.

وتساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "قوتك تنفذ بكام مليار في السنة؟"؛ ورد مساعد الوزير قائلًا: "اللي الدولة هتقول عليه هنفذه".

وعاود وكيل خطة النواب سؤاله: كم فصل تم بناؤه في العام الدراسي الحالي؟ ورد اللواء يسري سالم: "عملنا ٦٠٠٠ فصل".

وقال ياسر عمر: "كده أنت شغال بـ20% من القوة التي معك".