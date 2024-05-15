بحضور الرئيس.. تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر "صحة أفريقيا" 3 يونيو

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي سيقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 3 يونيو.

تبدأ فعاليات الحدث للزائرين في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى أفريقيا ، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الأفريقية.

وبحسب بيان للهيئة، يعد مؤتمر "صحة أفريقيا 2024" فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا. ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 عارض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتحرص مختلف أجهزة الدولة المصرية على دعم وتنظيم المؤتمر، إيمانًا بأهميته في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الأفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.

وأكد اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن أهم أهداف المؤتمر تتمثل في الالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وخاصة تطلعها نحو "أفريقيا مزدهرة" الذي يرتكز على تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز توطين الصناعات الطبية ومواجهة التحديات التي تواجه قارة أفريقيا في هذا المجال".

وأضاف: "كما يهدف المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة والذي يعد جزءاً أساسياً آخر من أجندة الاتحاد الأفريقي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الطبي وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل."

ومن جانبه صرح الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي لمؤتمر ومعرض صحة أفريقيا قائلا: "يمثل "صحة إفريقيا" منصة استراتيجية هامة لتطوير القطاع الصحي في أفريقيا، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد على دور مصر الرائد في مجال الرعاية الطبية، وإمكانياتها في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى من جميع أنحاء أفريقيا."





