أول تعليق من الفريق كامل الوزير على مخاوف المواطنين من بعض شركات النقل الذكي

يصل إلى مطار القاهرة.. تفاصيل تنفيذ 5 محطات مترو أنفاق في العام المقبل

كتب- محمد فتحي:

تصوير- هاني رجب:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه لأول مرة يتم حاليا تشغيل أول تاكسي كهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن سيارات التاكسي نظيفة وآمنة بها كل وسائل الأمان والراحة للراكب.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي في وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، أن هذه السيارات تتبع شركة مملوكة لوزارة النقل وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه من المزمع امتداد هذه الخدمة إلى نطاق القاهرة الكبرى قريبًا.

وأشار إلى أن الوزارة تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة جزءا من العاصمة، وأنه بالتعاون ما بين المختصين في وزارة النقل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة سيتم البدء في تسيير هذه المركبة الآمنة النظيفة والمريحة، إذ أنها تتميز بكاميرات مراقبة بالإضافة إلى غرفة تحكم تتابع المركبة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وتابع أن الهدف من تزويد تلك المركبات بالكاميرات ومتابعتها من خلال غرفة التحكم لإزالة كل ما يتردد في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عن بعض الشركات التي من المقرر تقنين أوضاعها الفترة المقبلة.