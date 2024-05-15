16 صورة للتاكسي الكهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة بعد تشغيله

بعد قليل.. 5 محطات مترو جديدة تستقبل الركاب (صور من التجهيزات)

موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

بعد قليل.. إجراء القرعة العلنية لشقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

كتب- محمد فتحي:

بدأت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية "عدد 10 سيارات كهربائية يعمل تاكسي" داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية.

وبحسب الوزارة، فإن تشغيل 10 سيارات تاكسي من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع "عدد 60 سيارة شيفروليه بولت– عدد 85 سيارة MG4".

ووفقا للوزارة، فإن السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب، إذ أنها مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي "سوبر جيت".

وتعد السيارة الكهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات العوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن حجز السيارة عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول التي انطلق اليوم مع أول يوم تشغيل للسيارة، وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش.

ويوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.



