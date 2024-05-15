تعليق يوسف الحسيني على إسقاط طفل فلسطيني لطائرة مسيرة بحجر



كتبت- داليا الظنيني:

عرض الإعلامي يوسف الحسيني مقطع فيديو لطفل فلسطيني يسقط طائرة مسيرة بحجر.

وقال الحسيني خلال برنامجه "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء: "الدرون نزلت بالنبلة يا جماعة، جيش الاحتلال ومعداته عاجزة أمام طفل صغير.

وأضاف الحسيني: "ولد صغير بطوبة صغيرة رزعلها جبهالك الأرض.. طبعا الموقف ده في رأي بنيامين نتنياهو إرهابي ومعادي للسامية، إزاي يوقع المسيرة وهي بتتجسس عليه وعلى أسرته وبتستطلع تحركات الشعب الفلسطيني علشان يقتلهم".