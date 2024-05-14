وزير النقل: الوصول بأطوال أرصفة موانيء مصر إلى 100 كيلو متر في 2030

كتبت- داليا الظنيني:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل.

وأوضح "الوزير" أن ميناء السخنة يعد ميناءً محورياً ورئيسياً على البحر الأحمر.

وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن ميناء السخنة له خصوصية مهمة لقربه من القاهرة والسويس وارتباطه بوسائل النقل والموانئ الجافة، معقبًا: "لأول مرة في مصر والمنطقة العربية يدخل قطار سريع إلى ميناء السخنة".

وأوضح الوزير، أنه منذ توليه حقيبة النقل في 11 مارس 2019؛ كان لابد من إعداد خطة شاملة للنهوض بمرافق النقل ومنها الموانئ البحرية، مضيفا : "ركزنا فى خطتنا على زيادة أطوال الأرصفة بميناء السخنة لأنها كانت 35 كيلو متر فقط تكفي للصادرات والواردات، ونستهدف الوصول بأطوال أرصفة مواني مصر إلى 100 كيلو متر في 2030".

وتابع وزير النقل: كان لا بد من زيادة عدد الأرصفة البحرية وأعماقها لتجذب السفن العملاقة؛ خاصة أن السفينة الواحدة تنقل 24 ألف حاوية بحوالي 134 ألف طن.

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