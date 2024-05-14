مصدر مسؤول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على غزة واحتلالها للمعبر



القاهرة - مصراوي:

أكد مصدر مصري مسؤول، أن إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها لمنفذ رفح البري.

وأضاف المصدر أنه "إذا كانت إسرائيل ترغب في فتح المنفذ، فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر تأكيده على أن إسرائيل هي من تحاصر قطاع غزة، وتعيق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني.

وأشار المصدر إلى وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطني قطاع غزة وحماية موظفي المنظمات الدولية العاملين بالقطاع.

وشدد على أن مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة أمس يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأحداث بالقطاع.

وقال المصدر إن إسرائيل لديها عددًا من المعابر البرية مع قطاع غزة، ويجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها، موضحا أن على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني قطاع غزة.