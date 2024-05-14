إعلان

BBC

مصدر مسؤول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على غزة واحتلالها للمعبر

08:24 م الثلاثاء 14 مايو 2024

دبابات الاحتلال تتوغل في محيط معبر رفح

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


القاهرة - مصراوي:
أكد مصدر مصري مسؤول، أن إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها لمنفذ رفح البري.

وأضاف المصدر أنه "إذا كانت إسرائيل ترغب في فتح المنفذ، فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر تأكيده على أن إسرائيل هي من تحاصر قطاع غزة، وتعيق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني.

وأشار المصدر إلى وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطني قطاع غزة وحماية موظفي المنظمات الدولية العاملين بالقطاع.

وشدد على أن مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة أمس يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأحداث بالقطاع.

وقال المصدر إن إسرائيل لديها عددًا من المعابر البرية مع قطاع غزة، ويجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها، موضحا أن على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني قطاع غزة.

معبر رفح اقتحام معبر رفح حرب غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بعد تصريحات وزير خارجيتها.. مصر ترد على مزاعم إسرائيل بشأن معبر رفح
* "الأدلة موجودة وهنروح الطب الشرعي".. شقيقة ضحية "سائق أوبر" تكشف مفاجأت جديدة
* بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي