وزير الزراعة: النهضة الزراعية في عهد السيسي وفرت الأمن الغذائي الصحي والمستدام

القاهرة - أ ش أ:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليست هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات.

وقال: " لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم، وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي".

جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي - المصري، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة في المجلس، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندي - المصري، ونواب البرلمان، وبعض السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي.

وأضاف القصير إن محدودية الموارد الطبيعية من الأراضي والمياه، وكذلك التفتت الحيازي مع الزيادة السكانية كلها تحديات تواجه الدولة المصرية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى الأولوية التي يحظى بها القطاع الزراعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في توفير الغذاء والتوظيف وزيادة الدخل القومي من الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعي وتوفير المواد الخام للصناعة.

كما أكد الوزير أهمية جهود الباحثين والعلماء والخبراء من مركز البحوث الزراعية، لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، واستنباط أصناف متميزة من المحاصيل الاستراتيجية ذات الجودة والإنتاجية العالية، مبكرة النضج، الموفرة للمياه والمقاومة للأمراض، والتي تتكيف مع الظروف والتغيرات المناخية المختلفة.