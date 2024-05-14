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BBC

ننشر أول صور لماكينات التذاكر "TVM" قبل تشغيلها بمحطات المترو الجديدة غدا

03:01 م الثلاثاء 14 مايو 2024
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كتب- محمد نصار:

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث، في تشغيل ماكينات التذاكر الآلية "TVM"، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 15 مايو 2024.

وتم نشر ماكينات الصراف الآلي "TVM" في مختلف المحطات الخمس التي يتضمنها الجزء الأخير من الخط الثالث للمترو.

ماكينات الصراف الآلي "TVM"

1- توفر خدمة بيع تذاكر الرحلة الواحدة غير المخفضة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة.

2- توفر خدمة بيع وشحن محفظة التذاكر.

3- توفر خدمة تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.

4- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه والعملات المعدنية فئة الجنيه والنصف جنيه.

ماكينات التذاكر محطات المترو الجديدة الهيئة القومية للأنفاق
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