نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر .

وتم خلال الاجتماع استعراض خطوات إنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتقدير التصرفات المائية بناء على معادلات التصرفات، وتم استعراض محاور تطوير المنظومة المائية والتي تتكون من (تطوير قاعدة بيانات لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة- تقييم وتدقيق البيانات المتاحة- تطوير نموذج محاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف- تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات- إعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات- تطوير النموذج العددي الحالي لمجرى النيل والقطاعات الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية- التدريب ورفع كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية) .

وتم عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، ويسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات استخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار كل عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية .

ونوه سويلم بأن هذا النموذج يعد خطوة مهمة في عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحديث والربط بين استخدام المناسيب واستخدام التصرفات في إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي .

ووجه سويلم بقيام كل الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه وربط هذه النماذج ببعضها البعض؛ لتعزيز الاستفادة من مخرجاتها .

ووجه الوزير بحصر الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات قياس التصرفات المائية عند النقاط الفاصلة بين الإدارات؛ بحيث يتم إدراجها بالخطة الاستثمارية الحالية للوزارة، مع تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية، ووضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة، ووجه سيادته بإعداد برنامج زمني لمراجعة وتحديث الزمامات الزراعية؛ بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة، مؤكدًا أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات في رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه .