تصل لـ40 درجة.. "الأرصاد": موجة ارتفاعات في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة –تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بداية من يوم الجمعة المقبل، والتي تتراوح بين 37 و40 درجة، على بعض المناطق الجنوبية، وتصل إلى 35 درجة على القاهرة.

وأضافت غانم أنه بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل؛ يكون الطقس ربيعيًّا، ودرجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر أقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام؛ حيث تصل الحرارة على القاهرة إلى 29 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأجواء تكون بين ربيعية وحارة خلال فترة النهار، ومائلة للبرودة خلال فترات الليل، حيث تصل إلى 18 و19 درجة مئوية".

وأشارت غانم إلى وجود نشاط للرياح يجعلنا نشعر بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الأماكن من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وبعض الأماكن من محافظات الصعيد.

ونوهت غانم بأنه توجد شبورة مائية في الصباح الباكر، وتنتهي بمجرد سطوع أشعة الشمس.