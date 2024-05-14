إعلان

BBC

سؤال برلماني بشأن أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بمطارات الصعيد عن الوجه البحري

12:19 م الثلاثاء 14 مايو 2024

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لتوجيهه إلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول اختلاف أسعار تذاكر الطيران المدني من مطارات الصعيد (سوهاج- قنا- الأقصر- أسيوط) إلى الدول الأخرى، عن تذاكر الطيران من مطارات الوجه البحري.

وكشف قورة، في سؤاله، أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين من أبناء دائرته "مركز ومدينة دار السلام" محافظة سوهاج؛ بسبب الارتفاع المبالغ فيه وغير المبرر لأسعار تذاكر الطيران المدني من مطار سوهاج وأسيوط إلى دول عربية كالكويت والسعودية والإمارات، وهذا الارتفاع على النقيض من الطيران من مطارات القاهرة وبرج العرب، والتي تقل أسعار تذاكر بعض شركات الطيران التي تستخدم هذه المطارات عن مطارات الصعيد، على الرغم من أن الطيران من محافظات الوجه البحري يزيد في مسافته عن الطيران من مطارات الصعيد.

وأشار النائب في سؤاله وزيرَ الطيران المدني إلى حالة الضيق التي يشعر بها أبناء دائرته الانتخابية؛ بسبب الارتفاع في الأسعار والذي يأكل من مدخراتهم بغير مبرر أو يحملهم مشقة السفر للقاهرة لتوفير الفارق في السعر، وهو ما لا يتفق مع توجهات القيادة السياسية في سبيل النهوض والارتقاء بمحافظات الصعيد والخدمات المقدمة فيه، والاهتمام بمواطنيه.

وطالب قورة وزيرَ الطيران المدني بالرد كتابةً على سؤاله وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة عن الأسباب حول اختلاف أسعار تذاكر الطيران المدني من مطارات الصعيد إلى الدول الأخرى عن تذاكر الطيران من مطارات الوجه البحري.

مجلس النواب أحمد عبد السلام تذاكر الطيران لجنة النقل والمواصلات حزب حماة الوطن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* لأول مرة بعد التعويم.. دولار الشراء في البنوك تحت 47 جنيها
* يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي
* "دمك سايح وبتقاومي".. كيف أفشلت "فتاة التجمع" محاولات سائق أوبر في الصحراء؟